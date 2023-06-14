В Краснодаре спецслужбы оцепили две поликлиники — соцсети
Очевидцы сообщают в соцсетях, что в Краснодаре оцепили две поликлиники
Днем 14 июня в телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что в городе оцепили поликлинику №8 на улице 3-Целиноградская, 1. По словам очевидцев, причиной стала угроза минирования. Рядом со зданием видели автомобили полиции и пожарных.
Позже горожане написали, что службы оцепили еще и детскую поликлинику №9 по улице Тихой. Один из очевидцев рассказал Юга.ру, что весь медперсонал вышел из здания и ждал за территорией.
Официальной информации о случившемся пока нет. Юга.ру направили запрос в УМВД города.
Новость дополняется.
Обновление: в пресс-службе УМВД по Краснодару ответили, что не комментируют ситуацию.
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