В Краснодаре спецслужбы оцепили две поликлиники — соцсети

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в Краснодаре оцепили две поликлиники

Днем 14 июня в телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что в городе оцепили поликлинику №8 на улице 3-Целиноградская, 1. По словам очевидцев, причиной стала угроза минирования. Рядом со зданием видели автомобили полиции и пожарных.

Позже горожане написали, что службы оцепили еще и детскую поликлинику №9 по улице Тихой. Один из очевидцев рассказал Юга.ру, что весь медперсонал вышел из здания и ждал за территорией.

Официальной информации о случившемся пока нет. Юга.ру направили запрос в УМВД города.

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