Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко:

«Юго-Западный банк уже накопил серьезный опыт проведения региональных этапов «СберБизнес Live». На протяжении трех последних лет туристическая отрасль является для нас одним из ключевых сегментов бизнеса. И сегодня мы абсолютно не случайно делаем акцент форума именно на индустрии гостеприимства.

ЮФО и СКФО — активные участники национального проекта «Туризм», предусматривающего развитие как непосредственно курортной сферы, так и создание инфраструктуры развития туристических кластеров. Вместе с органами власти краев и республик мы видим одну из своих главных бизнес-задач в поддержке реализации огромного и уникального рекреационного потенциала регионов.

Сегодня на юге России и Северном Кавказе Сбербанк обслуживает более трети санаторно-курортного рынка. По отдельным территориям, например, на Ставрополье, этот показатель достигает 40%. С нами работают более 18 тыс. предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, занятых в туристической деятельности, и эксперты Сбера хорошо знают их потребности, отраслевые точки роста.

На предстоящем форуме в Сочи на примере реальных кейсов двух южных туристических компаний мы актуализируем наиболее перспективные направления турбизнеса. Поднимем такие темы как финансы, маркетинг и команда — слагаемые успеха каждого серьезного проекта в санаторно-курортной сфере.

Многие инструменты-лайфхаки, которые будут показаны, можно сразу использовать на практике. Поэтому с удовольствием приглашаю к участию в «СберБизнес Live» всех заинтересованных предпринимателей региона».