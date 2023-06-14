В Сочи пройдет форум для предпринимателей в сфере гостеприимства

Краснодарский край

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  • © Фото Igor Starkov, unsplash.com
    © Фото Igor Starkov, unsplash.com

15 июня в Сочи стартует южный этап масштабного форума «СберБизнес Live»

Мероприятие соберет представителей делового сообщества, способных создавать и продвигать свой бизнес с помощью инструментов развития Сбера, государственной поддержки и лучших отраслевых решений.

Форумы «СберБизнес Live» — это коллаборация профильных экспертов и успешных предпринимателей, готовых поделиться опытом эффективного использования актуальных бизнес-сервисов.  

Тема сочинского «СберБизнес Live» — индустрия гостеприимства, одно из самых быстрорастущих направлений деловой активности на юге России и Северном Кавказе.

Лучший сезон в истории Анапы, но главным курортом остается Сочи:

Спикерами и ключевыми экспертами форума в Сочи станут:

  • заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко;
  • доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская;
  • руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья», предприниматель, отельер Алена Енова;
  • отельер, консультант и автор книг, ведущий YouTube-канала «На страже отелей» Алексей Волов;
  • корпоративный антрополог, консультант по организационному развитию и корпоративной культуре, основатель компании «Тренинг Бутик» Марк Кукушкин;
  • управляющий партнер гостиничной компании SATEEN GROUP, генеральный директор бутик-отеля «39» Валентина Магидс.

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Ирина Ткаченко

Ирина Ткаченко

заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко:

«Юго-Западный банк уже накопил серьезный опыт проведения региональных этапов «СберБизнес Live». На протяжении трех последних лет туристическая отрасль является для нас одним из ключевых сегментов бизнеса. И сегодня мы абсолютно не случайно делаем акцент форума именно на индустрии гостеприимства.

ЮФО и СКФО — активные участники национального проекта «Туризм», предусматривающего развитие как непосредственно курортной сферы, так и создание инфраструктуры развития туристических кластеров. Вместе с органами власти краев и республик мы видим одну из своих главных бизнес-задач в поддержке реализации огромного и уникального рекреационного потенциала регионов.

Сегодня на юге России и Северном Кавказе Сбербанк обслуживает более трети санаторно-курортного рынка. По отдельным территориям, например, на Ставрополье, этот показатель достигает 40%. С нами работают более 18 тыс. предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, занятых в туристической деятельности, и эксперты Сбера хорошо знают их потребности, отраслевые точки роста.

На предстоящем форуме в Сочи на примере реальных кейсов двух южных туристических компаний мы актуализируем наиболее перспективные направления турбизнеса. Поднимем такие темы как финансы, маркетинг и команда — слагаемые успеха каждого серьезного проекта в санаторно-курортной сфере.

Многие инструменты-лайфхаки, которые будут показаны, можно сразу использовать на практике. Поэтому с удовольствием приглашаю к участию в «СберБизнес Live» всех заинтересованных предпринимателей региона». 

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