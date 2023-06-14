В Армавире из-за сильного дождя затопило улицы, тоннели и дворы. В городе тонут машины
Вечером 13 июня в Армавире шел сильный дождь, в соцсетях публикуют видео последствий
В Армавире вечером 13 июня выпало больше 30 мм осадков, как сообщили в мэрии города, это почти полумесячная норма. Затопило тоннели на улицах Кирова и Новороссийской. В соцсетях рассказали историю спасения водителя грузовой машины, который остался посреди воды после того, как его автомобиль утонул в тоннеле.
Горожане рассказывают и о последствиях для жилых домов:
Утром 14 июня улицы и дворы Армавира выглядят так:
Напомним, из-за обильных осадков вышла из берегов река Мацеста в Сочи. О последствиях непогоды на курорте Юга.ру писали здесь.