В Армавире из-за сильного дождя затопило улицы, тоннели и дворы. В городе тонут машины

В Армавире вечером 13 июня выпало больше 30 мм осадков, как сообщили в мэрии города, это почти полумесячная норма. Затопило тоннели на улицах Кирова и Новороссийской. В соцсетях рассказали историю спасения водителя грузовой машины, который остался посреди воды после того, как его автомобиль утонул в тоннеле.