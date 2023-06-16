В Краснодаре пройдет лекция, посвященная Ван Гогу

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре в культурном пространстве «Маяк» 18 июня пройдёт лекция «Письма Ван Гога»

В программе:

  • творчество Ван Гога на примере его писем;
  • сколько писем включала переписка Ван Гога, зачем и кому он их писал;
  • что волновало Винсента Ван Гога;
  • какими рисунками он дополнял свои письма;
  • что общего между письмами Ван Гога и Гогена;
  • какими художниками вдохновлялся Ван Гог.

Лекцию читает Екатерина Задесенец. Начало в 16:00, стоимость участия 500 рублей. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Винсент Ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали влияние на живопись 20 века. За десять лет создал более 2100 произведений, включая около 870 картин маслом. Самые известные работы: «Портрет доктора Гаше», «Ирисы», «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой», «Подсолнухи», «Звёздная ночь», «Пшеничное поле с воронами».

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