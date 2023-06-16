В Краснодаре пройдет лекция, посвященная Ван Гогу

В программе:

творчество Ван Гога на примере его писем;

сколько писем включала переписка Ван Гога, зачем и кому он их писал;

что волновало Винсента Ван Гога;

какими рисунками он дополнял свои письма;

что общего между письмами Ван Гога и Гогена;

какими художниками вдохновлялся Ван Гог.

Лекцию читает Екатерина Задесенец. Начало в 16:00, стоимость участия 500 рублей. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Винсент Ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали влияние на живопись 20 века. За десять лет создал более 2100 произведений, включая около 870 картин маслом. Самые известные работы: «Портрет доктора Гаше», «Ирисы», «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой», «Подсолнухи», «Звёздная ночь», «Пшеничное поле с воронами».