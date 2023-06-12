10 июня замминистра обороны РФ Николай Панков заявил о росте подписания контрактов на военную службу. Он объяснил динамику «консолидацией российского общества», умолчав об активной агитации

Сайт Минобороны РФ сообщил, что Панков провел совещание с военкомами и представителями субъектов РФ и начальниками пунктов отбора на контрактную службу. Замминистра заявил, что за 10 дней июня контракт подписали более 13,5 тыс. человек — это в 2,1 раза больше, чем за тот же период мая 2023 года, и втрое больше того же периода апреля. Также Панков отметил ускорение набора военнослужащих на контрактную службу в Москве, Севастополе, Алтае, Башкортостане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Коми, Тыве, Чечне и в Астраханской, Воронежской, Мурманской, Пензенской, Сахалинской, Тюменской и Еврейской автономной областях.

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в ВС РФ у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», — сказал Панков. Он отметил, что наравне с подразделениями ВС добровольческие формирования выполняют задачи в зоне СВО. По мнению Панкова, «это говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы». С марта 2023 года Минобороны РФ усилило рекламу контрактной службы, активно используя плакаты в транспорте и других общественных пространствах, видеоролики на телевидении и посты в соцсетях. В рекламной кампании эксплуатируется мужественность службы в армии и шестизначные суммы зарплат и единовременных выплат.