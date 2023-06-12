Минобороны РФ заявило о росте подписания контрактов в республиках СКФО и Севастополе после запуска рекламы военной службы
10 июня замминистра обороны РФ Николай Панков заявил о росте подписания контрактов на военную службу. Он объяснил динамику «консолидацией российского общества», умолчав об активной агитации
Сайт Минобороны РФ сообщил, что Панков провел совещание с военкомами и представителями субъектов РФ и начальниками пунктов отбора на контрактную службу. Замминистра заявил, что за 10 дней июня контракт подписали более 13,5 тыс. человек — это в 2,1 раза больше, чем за тот же период мая 2023 года, и втрое больше того же периода апреля.
Также Панков отметил ускорение набора военнослужащих на контрактную службу в Москве, Севастополе, Алтае, Башкортостане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Коми, Тыве, Чечне и в Астраханской, Воронежской, Мурманской, Пензенской, Сахалинской, Тюменской и Еврейской автономной областях.
Добровольцы Чечни:
«Помимо поступления граждан на контрактную службу в ВС РФ у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», — сказал Панков.
Он отметил, что наравне с подразделениями ВС добровольческие формирования выполняют задачи в зоне СВО. По мнению Панкова, «это говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы».
С марта 2023 года Минобороны РФ усилило рекламу контрактной службы, активно используя плакаты в транспорте и других общественных пространствах, видеоролики на телевидении и посты в соцсетях. В рекламной кампании эксплуатируется мужественность службы в армии и шестизначные суммы зарплат и единовременных выплат.
Как сообщали Юга.ру, с декабря 2022 года в Краснодаре расклеивают листовки с рекламой университета спецназа в Гудермесе. Его аналоги планировали открыть в других регионах РФ. Тогда же в Краснодаре появились баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер», несмотря на уголовную статью за наемничество.
В апреле 2023-го краснодарцы стали получать по почте рекламные листовки от ЧВК «Вагнер».
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