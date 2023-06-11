Семья туристов с ребенком погибла на пожаре в Ейске

Краснодарский край

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  • Пожар на улице Мира в Ейске, 11 июня 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «Краснодар Телетайп», T.me/tipichkras
    Пожар на улице Мира в Ейске, 11 июня 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «Краснодар Телетайп», T.me/tipichkras

Утром 11 июня пожар в гостевом доме унес жизни троих отдыхающих из Владимирской области, в числе которых – один ребенок

11 июня в 4:48 в экстренные службы Ейска поступил звонок с сообщением о возгорании на улице Мира. Согласно данным главного управления краевого МЧС, уже в 5:29 силами 31 сотрудника и 11 единиц техники пожар на площади 25 кв. м был потушен, однако внутри горевшего помещения были обнаружены трое погибших.

Краевой Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На данный момент уже установлено, что в сгоревшей времянке с 8 июня жила семья с тремя детьми, приехавшая на отдых из Владимирской области. Во время пожара погибли 37-летний мужчина, его 43-летняя жена и 12-летний сын. Ещё двух детей — девочек в возрасте 10 и 2 лет — удалось спасти. Обе находятся в больнице, опасности для их жизни нет. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Напомним, что вчера чрезвычайное происшествие произошло на другом курорте Краснодарского края: в анапском гостевом доме нетрезвый ростовчанин отстрелил несколько пальцев краснодарцу.

Ейский район Пожары смерть

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