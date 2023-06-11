Девять человек пришлось эвакуировать из-за ночного пожара в Туапсе

11 июня в 1:19 на пульт дежурного Краснодарской краевой ЕДДС поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Агой Туапсинского района. Оказалось, что горит двухэтажный частный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 2:09 пожар был локализован на площади 180 кв. м, а в 2:51 — полностью потушен. В процессе пришлось эвакуировать 9 обитателей дома. Никто из них не пострадал.