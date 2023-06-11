Девять человек пришлось эвакуировать из-за ночного пожара в Туапсе
Частный дом сгорел в ночь на 11 июня в селе Агой Туапсинского района
11 июня в 1:19 на пульт дежурного Краснодарской краевой ЕДДС поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Агой Туапсинского района. Оказалось, что горит двухэтажный частный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 2:09 пожар был локализован на площади 180 кв. м, а в 2:51 — полностью потушен. В процессе пришлось эвакуировать 9 обитателей дома. Никто из них не пострадал.
Ранее на этой неделе Юга.ру писали о том, что из-за пожара пришлось эвакуировать 22 жителей многоэтажного дома в Краснодаре.
7 июня, 11:40Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
9 июня, 09:18Военные в аэропорту и кортежи чиновников
Собчак и горожане рассказали об отключении интернета в Сочи
8 июня, 15:15Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня