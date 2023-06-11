Девять человек пришлось эвакуировать из-за ночного пожара в Туапсе

Краснодарский край

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  • Пожар в селе Агой, 11 июня 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «У Чёрного моря», T.me/tuapsevesti
    Пожар в селе Агой, 11 июня 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «У Чёрного моря», T.me/tuapsevesti

Частный дом сгорел в ночь на 11 июня в селе Агой Туапсинского района

11 июня в 1:19 на пульт дежурного Краснодарской краевой ЕДДС поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Агой Туапсинского района. Оказалось, что горит двухэтажный частный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 2:09 пожар был локализован на площади 180 кв. м, а в 2:51 — полностью потушен. В процессе пришлось эвакуировать 9 обитателей дома. Никто из них не пострадал.

Ранее на этой неделе Юга.ру писали о том, что из-за пожара пришлось эвакуировать 22 жителей многоэтажного дома в Краснодаре.

Пожары Туапсинский район

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Девять человек пришлось эвакуировать из-за ночного пожара в Туапсе
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