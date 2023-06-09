В Краснодаре загорелась многоэтажка. Из дома эвакуировали 22 человека

Девятиэтажный дом загорелся по улице Сормовской, 165. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, огонь охватил 20 кв. метров.

Спасатели эвакуировали из дома 22 человека. Огонь потушили менее чем за 30 минут. Уточняется, что погибших и пострадавших нет.