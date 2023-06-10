Ночью в Краснодаре водитель газели врезался в трамвай. Пострадало три человека
В Краснодаре на пересечении улиц Кирова и Буденного произошло ДТП
Ночью 9 июня в соцсетях появились видео с ДТП на пересечении улиц Кирова и Буденного. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 23:00 водитель «Газели» 2001 года рождения врезался в трамвай. В результате столкновения пострадало три человека.
Водитель грузовика был госпитализирован с тяжелыми травмами. Также помощь медиков понадобилась двум пассажирам трамвая. Мужчине и женщине назначили амбулаторное лечение.
Как сообщали ранее Юга.ру, 5 июня на улице Московской в Краснодаре произошло ДТП с трамваем.
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