Ночью в Краснодаре водитель газели врезался в трамвай. Пострадало три человека

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на пересечении улиц Кирова и Буденного произошло ДТП

Ночью 9 июня в соцсетях появились видео с ДТП на пересечении улиц Кирова и Буденного. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 23:00 водитель «Газели» 2001 года рождения врезался в трамвай. В результате столкновения пострадало три человека.

Водитель грузовика был госпитализирован с тяжелыми травмами. Также помощь медиков понадобилась двум пассажирам трамвая. Мужчине и женщине назначили амбулаторное лечение.

Как сообщали ранее Юга.ру, 5 июня на улице Московской в Краснодаре произошло ДТП с трамваем.

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