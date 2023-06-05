В Краснодаре автомобиль врезался в трамвай

На улице Московской в Краснодаре произошло ДТП с трамваем

Авария произошла на улице Московской в районе больницы РЖД. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что водитель автомобиля пытался повернуть и врезался в трамвай.