В Краснодаре автомобиль врезался в трамвай
На улице Московской в Краснодаре произошло ДТП с трамваем
Авария произошла на улице Московской в районе больницы РЖД. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что водитель автомобиля пытался повернуть и врезался в трамвай.
В пресс-службе МУП «КТТУ» сообщили, что ДТП произошло около 8:43. Простой трамваев составил 13 минут, сейчас движение в норме.
Ранее Юга.ру писали, что трамваи встали на Садовом мосту из-за автомобиля. Легковушка застряла на бордюре.
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