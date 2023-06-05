В Краснодаре автомобиль врезался в трамвай

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На улице Московской в Краснодаре произошло ДТП с трамваем

Авария произошла на улице Московской в районе больницы РЖД. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что водитель автомобиля пытался повернуть и врезался в трамвай.

В пресс-службе МУП «КТТУ» сообщили, что ДТП произошло около 8:43. Простой трамваев составил 13 минут, сейчас движение в норме.

Ранее Юга.ру писали, что трамваи встали на Садовом мосту из-за автомобиля. Легковушка застряла на бордюре. 

ДТП Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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