Пятилетней Анюте Кондрук из Каневского района необходимы мощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Анюта родилась в тяжелом состоянии, ее сразу поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочку три месяца выхаживали в больнице, выписали без диагнозов. Она хорошо развивалась по росту и весу, но ее речь оставалась младенческой.

«Мы обратились к врачам в районной поликлинике. Дочку обследовали и выявили у нее задержку речевого развития. Назначенные лекарства не помогали, и мы повезли ее в Краснодар к специалистам краевой больницы. Начали заниматься с логопедом, психологом и дефектологом», — поделилась мама девочки Анастасия Кондрук.



Сейчас Анюта запоминает короткие стихи, ее речь стала более связной. Однако недавно воспитатели детского сада заметили, что она не реагирует на просьбы и не всегда откликается. После дополнительного обследования у Ани обнаружили тугоухость.



«Диагноз Анны — двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени . Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи девочки. Качественное протезирование мощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и успешно обучаться по школьной программе», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова .

Врач подобрал для девочки нужную модель слуховых аппаратов, но ее маме сложно самой собрать необходимую сумму. На протезирование требуется 199 125 рублей .



Как помочь Анюте?