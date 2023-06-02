Пятилетней Анюте Кондрук из Каневского района необходимы мощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Анюты Кондрук, предоставлено Русфондом
    © Фото Анюты Кондрук, предоставлено Русфондом

Русфонд начал сбор средств Анне Кондрук на слуховые аппараты

Анюта родилась в тяжелом состоянии, ее сразу поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочку три месяца выхаживали в больнице, выписали без диагнозов. Она хорошо развивалась по росту и весу, но ее речь оставалась младенческой.

Трехлетней Поле Зеровой из Северского района требуется дорогостоящее лечение:

«Мы обратились к врачам в районной поликлинике. Дочку обследовали и выявили у нее задержку речевого развития. Назначенные лекарства не помогали, и мы повезли ее в Краснодар к специалистам краевой больницы. Начали заниматься с логопедом, психологом и дефектологом», — поделилась мама девочки Анастасия Кондрук.

Сейчас Анюта запоминает короткие стихи, ее речь стала более связной. Однако недавно воспитатели детского сада заметили, что она не реагирует на просьбы и не всегда откликается. После дополнительного обследования у Ани обнаружили тугоухость.

«Диагноз Анны — двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи девочки. Качественное протезирование мощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и успешно обучаться по школьной программе», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова .

Врач подобрал для девочки нужную модель слуховых аппаратов, но ее маме сложно самой собрать необходимую сумму. На протезирование требуется 199 125 рублей.

Как помочь Анюте?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Анюта Кондрук);
  • отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Анюты Кондрук);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Анюты Кондрук;
  • отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Анюта Кондрук);
  • в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Каневской район Русфонд

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Пятилетней Анюте Кондрук из Каневского района необходимы мощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
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