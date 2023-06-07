В Краснодаре откроют два подземных перехода в районе «Авроры»

Краснодарский край

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  • © Фото Управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, предоставлено пресс-службой мэрии Краснодара
    © Фото Управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, предоставлено пресс-службой мэрии Краснодара

Около кинотеатра «Аврора» в Краснодаре 9 июня откроют подземные переходы

В Краснодаре 9 июня откроют подземные переходы за зданием кинотеатра «Аврора». По ним можно будет пройти от улицы Красной до шоссе Нефтяников, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Переходы соединяет специальный коридор. Его высота составляет примерно 2,5 метра, а ширина — 4 метра. На всем протяжении он обшит единым профлистом. В темное время суток его будут освещать лампы. 

Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Раньше, чтобы пройти с Красной до Шоссе Нефтяников, нужно было пройти через подземный переход, а затем ещё по двум обычным. Теперь эти улицы соединяет подземный переход.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре весной начали строить подземный переход около ККБ №2. Его длина составит 36 метров. 

Аврора Благоустройство Краснодар

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