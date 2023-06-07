В Краснодаре откроют два подземных перехода в районе «Авроры»
Около кинотеатра «Аврора» в Краснодаре 9 июня откроют подземные переходы
В Краснодаре 9 июня откроют подземные переходы за зданием кинотеатра «Аврора». По ним можно будет пройти от улицы Красной до шоссе Нефтяников, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Переходы соединяет специальный коридор. Его высота составляет примерно 2,5 метра, а ширина — 4 метра. На всем протяжении он обшит единым профлистом. В темное время суток его будут освещать лампы.
Раньше, чтобы пройти с Красной до Шоссе Нефтяников, нужно было пройти через подземный переход, а затем ещё по двум обычным. Теперь эти улицы соединяет подземный переход.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре весной начали строить подземный переход около ККБ №2. Его длина составит 36 метров.