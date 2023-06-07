В Краснодаре откроют два подземных перехода в районе «Авроры»

В Краснодаре 9 июня откроют подземные переходы за зданием кинотеатра «Аврора». По ним можно будет пройти от улицы Красной до шоссе Нефтяников, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Переходы соединяет специальный коридор. Его высота составляет примерно 2,5 метра, а ширина — 4 метра. На всем протяжении он обшит единым профлистом. В темное время суток его будут освещать лампы.