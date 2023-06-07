Краснодарские чиновники поделились с коллегами из Саратова опытом запрета иностранных вывесок
Власти Краснодара рассказали депутатам из Саратова о запрете вывесок на иностранных языках. В соседнем регионе одобрили идею
В Саратовской области предпринимателям хотят запретить размещать вывески на иностранных языках. Областные власти решили последовать примеру краснодарских коллег.
Как сообщил «СарБК», поделился опытом с саратовскими депутатами главный архитектор Краснодара Артем Соломатин. Он рассказал, что в кубанской столице никакой реакции на подобные правила благоустройства не было и нововведения «правильно восприняли».
Бизнесу Краснодара советуют русифицировать вывески:
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре официально запретили размещать вывески на иностранных языках. Новые правила не относятся к товарным знакам. Закон вступит в силу с 1 сентября.
«Использование в текстах и изображениях на информационных конструкциях символов и надписей на иностранных языках, а также транслитераций, за исключением случаев указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности», — говорится в документе.
Также в Краснодарском крае хотят скорректировать музыкальный репертуар в караоке.