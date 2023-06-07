Краснодарские чиновники поделились с коллегами из Саратова опытом запрета иностранных вывесок

Краснодарский край

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  • Вывески в Краснодаре © фото Андрея Малёваного
    Вывески в Краснодаре © фото Андрея Малёваного

Власти Краснодара рассказали депутатам из Саратова о запрете вывесок на иностранных языках. В соседнем регионе одобрили идею

В Саратовской области предпринимателям хотят запретить размещать вывески на иностранных языках. Областные власти решили последовать примеру краснодарских коллег.

Как сообщил «СарБК», поделился опытом с саратовскими депутатами главный архитектор Краснодара Артем Соломатин. Он рассказал, что в кубанской столице никакой реакции на подобные правила благоустройства не было и нововведения «правильно восприняли».

Бизнесу Краснодара советуют русифицировать вывески:

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре официально запретили размещать вывески на иностранных языках. Новые правила не относятся к товарным знакам. Закон вступит в силу с 1 сентября.

«Использование в текстах и изображениях на информационных конструкциях символов и надписей на иностранных языках, а также транслитераций, за исключением случаев указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности», — говорится в документе.

Также в Краснодарском крае хотят скорректировать музыкальный репертуар в караоке.

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Краснодарские чиновники поделились с коллегами из Саратова опытом запрета иностранных вывесок
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