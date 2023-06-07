В Краснодарском крае взломали радио. В эфире станций прозвучало фейковое сообщение

Власти Краснодарского края сообщили о хакерской атаке на радиостанции

Днем 7 июня на радиостанции Краснодарского края совершили хакерскую атаку и пустили фейковое сообщение. Его слышали жители Джубги, Сочи, Темрюка и других городов.

В краевом оперштабе сказали, что сигнал оперативно прервали. Вещание восстановлено и работает в штатном режиме.

«Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», — добавили в оперштабе.

Ранее Юга.ру писали, что жители Кубани услышали фейковое сообщение по радио в феврале. Аналогичное сообщение появилось в эфире радиостанций в Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске и Подмосковье.

В том же месяце по радио прозвучало предупреждение о якобы воздушной тревоге. Сообщение появилось даже в эфире некоторых телеканалов.