В Краснодарском крае взломали радио. В эфире станций прозвучало фейковое сообщение

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя smorazanm с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя smorazanm с сайта pixabay.com

Власти Краснодарского края сообщили о хакерской атаке на радиостанции

Днем 7 июня на радиостанции Краснодарского края совершили хакерскую атаку и пустили фейковое сообщение. Его слышали жители Джубги, Сочи, Темрюка и других городов.

В краевом оперштабе сказали, что сигнал оперативно прервали. Вещание восстановлено и работает в штатном режиме. 

«Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти», — добавили в оперштабе. 

Ранее Юга.ру писали, что жители Кубани услышали фейковое сообщение по радио в феврале. Аналогичное сообщение появилось в эфире радиостанций в Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске и Подмосковье.

В том же месяце по радио прозвучало предупреждение о якобы воздушной тревоге. Сообщение появилось даже в эфире некоторых телеканалов. 

Радио СВО

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