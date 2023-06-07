Краснодарцы могут остаться без кваса. Рассказываем, почему мэрия не выделила места для точек продаж напитка

Краснодарский край

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

В Краснодаре не выделили места для продажи кваса. Появятся ли они — неизвестно

Летом в Краснодаре, возможно, не будет торговых точек с квасом. Причиной стала приостановка заключения договоров на размещение нестационарных объектов.

В пресс-службе городской администрации рассказали Юга.ру, что с 2023 года торги впервые проводятся в формате электронного аукциона. Но технические проблемы помешали их проведению.

«Первыми были выставлены лоты по местоположениям для размещения квасных точек. Ввиду технических сложностей сейчас торги временно приостановлены. Дата возобновления торгов пока неизвестна», — добавили в пресс-службе.

При этом в компании «Прибой» (староминский завод по производству кваса) Юга.ру сообщили, что в остальных районах Краснодарского края точки по продаже кваса установлены и работают.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в торговом квартале «Центр города» 10 июня состоится фестиваль клубники. Гостей ждет гигантский клубничный пирог. Вход бесплатный.

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