Бывшему замгубернатора Ростовской области заменили условный срок на реальный. Его осудили за превышение полномочий

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд заменил условный срок экс-замглавы Ростовской области на реальный. Теперь Сидаша отправят в колонию

Бывшему заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу изменили приговор, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу областных судов. 

Согласно апелляционному определению, Сидашу отменили условное наказание и назначили четыре года колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Также условные сроки отменили и другим фигурантам уголовного дела — учредителю компании «Донтрансгидромеханизация» («ДонТГМ») Валентину Леванову и ее гендиректору Андрею Андросову. Им назначили шесть и пять лет колонии общего режима соответсвенно.

Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году в отношении Сидаша возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело связано с хищением средств, выделенных на благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена». Сумму оценивали в 232 млн рублей. 

Позже Ростовский суд признал Сидаша виновным по ч. 4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство к совершению преступления) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

Превышение полномочий Суд

Новости

Из аэропорта Минеральных Вод появились прямые рейсы в Сыктывкар
Бывшему замгубернатора Ростовской области заменили условный срок на реальный. Его осудили за превышение полномочий
В Геленджике полиция изъяла у фотографов обезьян и попугаев
В Краснодаре полиция проверяет информацию о попытке похищения 4-летней девочки
Жителей Сочи предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
Непогода обрушилась на Адыгею. Сотни домов оказались подтоплены

Лента новостей

Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Сегодня, 11:40
Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
Как продавать на маркетплейсах и не разориться?
Вчера, 17:10
Как продавать на маркетплейсах и не разориться?
В Краснодаре прошел Лекторий для онлайн‑предпринимателей от Tinkoff eCommerce
В Краснодаре полиция проверяет информацию о попытке похищения 4‑летней девочки
Сегодня, 11:00
В Краснодаре полиция проверяет информацию о попытке похищения 4‑летней девочки

Реклама на сайте