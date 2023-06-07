В Краснодаре полиция проверяет информацию о попытке похищения 4-летней девочки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жительница Краснодара заявила, что неизвестный мужчина пытался похитить 4-летнюю девочку. Полиция начала проверку

О случившемся стало известно из соцсетей. Мама девочки написала, что её четырехлетнюю дочь пытался похитить неизвестный мужчина. 

«Я отвлеклась на 2 минутки и вот результат. Его спугнули проходящие взрослые, дети на площадке громко звали мою дочь. Он убежал», — написала женщина. 

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что ведомство начало проверку. Полицейские установят личность мужчины и мотивы его действий. По окончании проверки примут процессуальное решение. Родители девочки с заявлением не обращались.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 19-летнего парня, который приставал в лифте к восьмилетней девочке. 

Дети Краснодар Полиция Преступления против детей

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