Приготовьте 100-рублевую купюру и смартфон. Рассказываем, как посмотреть балет в виртуальной реальности

Танец артистки Большого театра в дополненной реальности можно увидеть с помощью 100-рублевой купюры и смартфона, который умеет сканировать QR-код

Чтобы посмотреть танец, нужно зайти на сайт и навести камеру на здание театра на купюре. Это первый опыт видеосервиса Wink («Ростелеком») по использованию технологий дополненной реальности (AR/VR) для продвижения контента.

Танец в дополненной реальности исполнила артистка балетной труппы Большого театра Анита Пудикова, которая стала широко известна благодаря участию в создании популярной фантастической компьютерной игры. «Мне нравится, когда балет и технологии объединяются. Такие проекты позволяют заинтересовать молодых зрителей, привлечь широкую аудиторию и открывают новые перспективы для творчества и искусства», — считает Анита.

Виртуальный перфоманс продолжает серию акций в поддержку драмы «Балет» (18+) от Wink Originals. Производством сериала занимались «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и «НМГ Студия». Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.

Совсем недавно москвичи и гости города могли наблюдать необычную акцию в самом центре столицы: в витринах исторического здания на Кузнецком мосту три майских вечера показывали настоящий балет. А теперь прикоснуться к искусству можно в любом месте, где есть смартфон, доступ в интернет и возможность расположить 100-рублевую купюру.

Балет без билета: В Москве в витринах исторического здания три майских дня показывали танцевальный перфоманс

«Создавая эти проекты, мы хотели дать самой широкой аудитории возможность соприкоснуться с балетом в нестандартном и высокотехнологичном формате. Мы всегда стремимся к тому, чтобы знакомство с контентом Wink было для зрителя интересным и необычным, затрагивало его эмоции», — отметила директор по маркетингу массового сегмента «Ростелекома» Юлия Решетова.

Виртуальный танец, как и сериал, показывает парадную и обратную, темную сторону искусства. Чтобы дать зрителям возможность рассмотреть выступление со всех сторон и запечатлеть все изящество движений балерины, использовали технология волюметрик-съемки. С помощью системы из 56 камер машинного зрения и специального программного обеспечения получили трехмерное изображение балерины в движении. Это позволило передать мельчайшие детали пластики и даже мимику.

Технологическими партнерами проекта выступили СберМаркетинг и AR/VR Лаборатория Сбера — разработчики и владельцы единственной в России волюметрик-студии.