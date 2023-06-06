Краснодарский компрессорный завод будет проверять соискателей с помощью виртуальной службы безопасности от МТС

Краснодарский край

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  • © Фото yanalya, ru.freepik.com
    © Фото yanalya, ru.freepik.com

МТС обеспечила кубанское предприятие сервисом ID Scan, который позволяет быстро получить всю необходимую для проверки и найма сотрудников информацию

Цифровое решение автоматизировало процесс сбора и анализа данных сотен кандидатов. Затраты компрессорного завода на этот функционал снизились на треть.

Сервис проверки персонала полностью автоматизирован. Компании больше не нужно выделять отдельный штат специалистов для сбора и проверки информации, заполнения анкет, проведения дополнительных собеседований. HR-специалист с помощью сервиса самостоятельно формирует портрет кандидата, оценивает его послужной список, благонадежность и возможные риски компании. 

«Краснодарский компрессорный завод — отличный пример того, как предприятие с большой историей ищет новые пути развития, оптимизирует привычные рабочие процессы. Технологии могут и должны работать во благо, брать на себя рутинные процессы и переключать человека на более сложные задачи. ID Scan — по сути виртуальная служба безопасности, которая помогает не допускать ошибок выбора и быть беспристрастным в оценках», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.

ID Scan автоматизирует сбор информации о потенциальных сотрудниках на основе сведений из государственных баз данных и коммерческих источников. Сервис активно используют для подбора персонала в финансовом секторе, ритейле и сегменте малого бизнеса для оценки партнеров.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре скорость мобильного интернета от МТС выросла почти в два раза.

Краснодар МТС Технологии

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