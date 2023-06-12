В Краснодаре пройдёт лекция об истории русского балета
В Краснодаре в баре «Дом культуры» 15 июня пройдёт лекция «История русского балета»
В программе:
- Кто придумал и как устроен классический русский балет.
- Как балет попал на русскую землю и что из этого вышло.
- Что нужно сделать, чтобы воспитать балетную труппу.
Встречу проводит лектор образовательного проекта Vita Nuova Настасья Пономарёва.
Начало в 20:00. Стоимость участия 500 рублей. Регистрация по ссылке. Бар «Дом культуры» находится по адресу улица Красная, 70 (гастроквартал Publika).
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