В Краснодаре пройдёт лекция об истории русского балета

В Краснодаре в баре «Дом культуры» 15 июня пройдёт лекция «История русского балета»

В программе:

Кто придумал и как устроен классический русский балет.

Как балет попал на русскую землю и что из этого вышло.

Что нужно сделать, чтобы воспитать балетную труппу.

Встречу проводит лектор образовательного проекта Vita Nuova Настасья Пономарёва.

Начало в 20:00. Стоимость участия 500 рублей. Регистрация по ссылке. Бар «Дом культуры» находится по адресу улица Красная, 70 (гастроквартал Publika).

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