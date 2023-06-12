В Краснодаре пройдёт лекция об истории русского балета

Краснодарский край

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  • © Изображение master1305, Freepik.com
    © Изображение master1305, Freepik.com

В Краснодаре в баре «Дом культуры» 15 июня пройдёт лекция «История русского балета»

В программе:

  • Кто придумал и как устроен классический русский балет. 
  • Как балет попал на русскую землю и что из этого вышло. 
  • Что нужно сделать, чтобы воспитать балетную труппу.

Встречу проводит лектор образовательного проекта Vita Nuova Настасья Пономарёва.

Начало в 20:00. Стоимость участия 500 рублей. Регистрация по ссылке. Бар «Дом культуры» находится по адресу улица Красная, 70 (гастроквартал Publika).

Ранее Юга.ру писали, какие фильмы вышли в прокат на прошлой неделе. Среди премьер ленты про доминатрикс, китов и звукозаписывающий лейбл, изменивший музыкальную индустрию.

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В Краснодаре пройдёт лекция об истории русского балета
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