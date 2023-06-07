Краснодарцев приглашают обсудить роман Донны Тартт «Щегол», который получил Пулитцеровскую премию

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 10 июня пройдёт встреча, посвящённая роману «Щегол» американской писательницы Донны Тартт

Вместе с лектором образовательного проекта Vita Nuova Алёной Павловой участники обсудят, какой путь проходит главный герой и как искусство помогает не сбежать от реальности, а вернуться в неё, а также попробуют найти отсылки к творчеству Фёдора Достоевского.

Роман «Щегол» американской писательницы Донны Тартт в 2014 году получил престижную Пулитцеровскую премию и ряд других наград. В центре сюжета оказывается тринадцатилетний Тео Декер, который очнулся после взрыва в нью-йоркском Метрополитен-музее. Он получает от умирающего старика кольцо и редкую картину Карела Фабрициуса с наказом вынести их из музея. Тео будет скитаться по разным домам, а украденная работа станет одновременно проклятием и спасительной соломинкой.

Встреча пройдёт в кофейне Surf Coffee X University по адресу улица Ставропольская, 220/2. Начало в 18:00. Стоимость 500 рублей. Регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» начали проводить литературные выходные. 10 июня культуролог и философ Алексей Верзунов расскажет про историю и мир комиксов.

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Краснодарцев приглашают обсудить роман Донны Тартт «Щегол», который получил Пулитцеровскую премию
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