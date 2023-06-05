Ростовская АЭС запустила первый энергоблок после капремонта. На его модернизацию направили больше 2 млрд рублей

4 июня энергоблок №1 Ростовской АЭС после капитального планово-предупредительного ремонта и модернизации включили в сеть

Ростовская АЭС провела капремонт реакторной установки, ее основного оборудования и турбогенератора, а также ремонт турбинного отделения и систем безопасности.

«Этот планово-предупредительный ремонт (ППР) для энергоблока №1 — один из шагов к процедуре продления срока его эксплуатации. Именно поэтому за время ППР провели большое количество работ по модернизации оборудования. Обновили комплексы электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки, заменили аккумуляторные бесперебойные батареи и щиты постоянного тока с внедрением системы автоматического поиска замыкания на землю, в реакторном отделении заменили три насосных агрегата, а в машзале — регулирующие клапаны», — рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

На модернизацию энергоблока №1 направили более 2 млрд рублей. Это почти 70% от всех средств, предусмотренных на эти цели в 2023 году.

Сейчас все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.

С начала 2023 года Ростовская атомная станция выработала более 11,9 млрд кВт.часов электроэнергии.