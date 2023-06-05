Мэр Краснодара поручил отремонтировать Мост поцелуев

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил покрасить Мост поцелуев и привести в порядок тротуар на проспекте Чекистов

В Краснодаре приведут в порядок лакокрасочное покрытие на Мосту поцелуев и ограждениях набережной. Такое поручение дал 5 июня глава краевой столицы Евгений Наумов.

Также мэр поручил разобраться с пешеходной зоной на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне. Из-за корней деревьев там испортился тротуар, после дождя появляются лужи и грязь.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре начали укладывать плитку на Николаевском бульваре. Закончить благоустройство новой зоны отдыха обещают к середине октября.

Также в мэрии пообещали отремонтировать улицу Посадского за парком «Краснодар». Сейчас там идет строительство новой очереди и проезжая часть находится в плохом состоянии.