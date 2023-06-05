Мэр Краснодара поручил отремонтировать Мост поцелуев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил покрасить Мост поцелуев и привести в порядок тротуар на проспекте Чекистов

В Краснодаре приведут в порядок лакокрасочное покрытие на Мосту поцелуев и ограждениях набережной. Такое поручение дал 5 июня глава краевой столицы Евгений Наумов.

Также мэр поручил разобраться с пешеходной зоной на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне. Из-за корней деревьев там испортился тротуар, после дождя появляются лужи и грязь. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре начали укладывать плитку на Николаевском бульваре. Закончить благоустройство новой зоны отдыха обещают к середине октября.  

Также в мэрии пообещали отремонтировать улицу Посадского за парком «Краснодар». Сейчас там идет строительство новой очереди и проезжая часть находится в плохом состоянии.

Благоустройство Краснодар

Новости

Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд
Мэр Краснодара поручил отремонтировать Мост поцелуев
Новороссийск накрыло облачное цунами. Показываем таймлапс необычного природного явления
Ливни, грозы и сильный ветер. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В Анапе из-за сильного ветра запретили купаться в море
Жителей Краснодарского края предупреждают о громких звуках. В регионе начались учения авиации

Лента новостей

Ливни, грозы и сильный ветер
Сегодня, 13:35
Ливни, грозы и сильный ветер
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду
Сегодня, 10:45
В многоэтажках Краснодара в июне отключат горячую воду
Публикуем список более 1700 адресов
Стендап, кинопоказ и спектакль о непредсказуемости любви
Сегодня, 14:07
Стендап, кинопоказ и спектакль о непредсказуемости любви
Куда пойти в Краснодаре с 5 по 11 июня

Реклама на сайте