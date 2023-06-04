Семья с ребенком погибла под колесами грузовика в Выселках

4 июня около 15:30 на автодороге «Обход станицы Выселки» произошло лобовое столкновение большегруза MAN и легкового автомобиля Skoda.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате столкновения погибли три пассажира легкового автомобиля: семейная пара (47-летний мужчина и 44-летняя женщина), а также их 11-летний сын. Еще один сын, 18-летний, доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Инициирована доследственная проверка с целью установить все обстоятельства ДТП. По предварительной версии, столкновение произошло из-за того, что водитель грузовика пошел на обгон и выехал на встречную полосу.