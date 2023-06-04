Семья с ребенком погибла под колесами грузовика в Выселках

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП в Выселках, 4 июня 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Краснодарскому краю
    Последствия ДТП в Выселках, 4 июня 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП с тремя жертвами произошло 4 июня на автомагистрали возле станицы Выселки

4 июня около 15:30 на автодороге «Обход станицы Выселки» произошло лобовое столкновение большегруза MAN и легкового автомобиля Skoda.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате столкновения погибли три пассажира легкового автомобиля: семейная пара (47-летний мужчина и 44-летняя женщина), а также их 11-летний сын. Еще один сын, 18-летний, доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Инициирована доследственная проверка с целью установить все обстоятельства ДТП. По предварительной версии, столкновение произошло из-за того, что водитель грузовика пошел на обгон и выехал на встречную полосу.

Несколькими часами ранее багажный тягач протаранил самолет компании «Победа» в адлерском аэропорту, а до этого на трассе Джубга — Сочи под колесами «Газели» погибла лошадь.

Выселковский район ДТП смерть

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