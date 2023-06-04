В аэропорту Адлера тягач протаранил самолет

В ночь с 3 на 4 июня в аэропорту Адлера произошло то, что телеграм-канал «Авиаторщина» назвал «перроно-транспортным происшествием»: тягач, предназначенный для перевозки тележек с багажом, протаранил «Боинг-737» авиакомпании «Победа».

Пассажиры, которые уже находились в салоне самолета и ждали вылета в Екатеринбург, внезапно «почувствовали резкий толчок», вскоре после чего всех попросили пересесть в резервный авиалайнер. На фотографиях видно, что обшивка «Боинга» серьезно повреждена.