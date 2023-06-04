В аэропорту Адлера тягач протаранил самолет
Рано утром 4 июня багажный тягач повредил обшивку самолета, готовившегося выполнить рейс Сочи – Екатеринбург
В ночь с 3 на 4 июня в аэропорту Адлера произошло то, что телеграм-канал «Авиаторщина» назвал «перроно-транспортным происшествием»: тягач, предназначенный для перевозки тележек с багажом, протаранил «Боинг-737» авиакомпании «Победа».
Пассажиры, которые уже находились в салоне самолета и ждали вылета в Екатеринбург, внезапно «почувствовали резкий толчок», вскоре после чего всех попросили пересесть в резервный авиалайнер. На фотографиях видно, что обшивка «Боинга» серьезно повреждена.
Все пассажиры были доставлены в Екатеринбург с небольшой задержкой. Как сообщает пресс-служба Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ, начата служебная проверка, которая призвана установить все обстоятельства случившегося и подсчитать ущерб.
Ранее на этой неделе авиакомпания Red Wings объявила о том, что запустит прямые рейсы из Сочи в Грузию гораздо позже запланированного.