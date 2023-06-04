Как затопило Краснодар (ВИДЕО)

ЖК «Светлоград» после ливня 4 июня 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «ЧП Краснодар», T.me/chp_krd

ЖК «Светлоград» после ливня 4 июня 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «ЧП Краснодар», T.me/chp_krd

Юга.ру собрали для вас видеосвидетельства того, что происходило в Краснодаре после ливня утром 4 июня

Примерно в 6 утра 4 июня в Краснодаре разразился мощный ливень. За считанные минуты под водой скрылись многие улицы города — в частности, Московская, Российская и Черкасская.

Практически тут же остановились трамваи — в связи с невозможностью проехать под эстакадой возле Вишняковского рынка.

Троллейбусы вскоре тоже встали — на Тургенева.

ФМР залило от Аэродромной и Дальней до Монтажников.

Затопило ЖК «Португалия» рядом с «Немецкой Деревней».

Прилегающая территория ЖК «Светлоград» превратилась в большой пруд.

И даже районы, которые обычно не затапливает, после утреннего ливня ушли под воду.