Как затопило Краснодар (ВИДЕО)
Юга.ру собрали для вас видеосвидетельства того, что происходило в Краснодаре после ливня утром 4 июня
Примерно в 6 утра 4 июня в Краснодаре разразился мощный ливень. За считанные минуты под водой скрылись многие улицы города — в частности, Московская, Российская и Черкасская.
Практически тут же остановились трамваи — в связи с невозможностью проехать под эстакадой возле Вишняковского рынка.
Троллейбусы вскоре тоже встали — на Тургенева.
ФМР залило от Аэродромной и Дальней до Монтажников.
Затопило ЖК «Португалия» рядом с «Немецкой Деревней».
Прилегающая территория ЖК «Светлоград» превратилась в большой пруд.
И даже районы, которые обычно не затапливает, после утреннего ливня ушли под воду.
Мэрия Краснодара объявила, что на улицах города работает 20 единиц водооткачивающей спецтехники, и порекомендовала тем, кого затапливает, звонить на горячую линию — 8 (861) 214-33-36.
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