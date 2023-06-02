Выходные в Краснодарском крае снова будут дождливыми. МЧС объявило штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

3-4 июня в Краснодарском крае синоптики обещают ливни и сильный ветер

В Краснодаре на выходных будет идти дождь. Температура воздуха 3 июня прогреется до 28 °С, а 4 июня упадет до 23 °С.

По краю будет действовать штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град и ветер до 20-22 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках.

Температура воздуха днем 3 июня по краю составит 24-29 °С, а 4 июня воздух прогреется до 21-26 °С. Ветер 5-10 м/с, местами 12-14 м/с, при грозе 15-20 м/с.

На Черноморском побережье большую часть периода будет идти кратковременный дождь. Температура воздуха составит 21-16 °С. Вода в море прогрелась до 19-20 °С.

Как писали Юга.ру, на прошлых выходных в Краснодарском крае бушевала непогода. Из-за сильных дождей затопило Лабинский и Курганинский районы, Армавир. В Адыгее пострадало 609 га сельхозугодий. Более 500 дворов оказались в воде. 

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Выходные в Краснодарском крае снова будут дождливыми. МЧС объявило штормовое предупреждение
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