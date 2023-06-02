УАЗ внедрит цифровые технологии «Ростелекома» в производство автомобилей

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  • © Фото Anastasia Sorokina, Unsplash.com
    © Фото Anastasia Sorokina, Unsplash.com

«Ростелеком» и Ульяновский автомобильный завод подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

«Ростелеком» и УАЗ заключили соглашение о сотрудничестве на конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России), которая проходит 31 мая — 2 июня в Нижнем Новгороде.

Документ подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков и генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

Компании намерены совместно заниматься цифровизацией автопроизводителя: внедрять цифровые технологий в производство, примененять импортонезависимые решения, работать над безопасностью производств.

«В сотрудничестве с Ульяновским автозаводом мы переходим от оказания традиционных услуг связи к внедрению отраслевых решений. Новый уровень взаимодействия позволит совместно решать технологические задачи предприятия и повышать эффективность бизнес-процессов. «Ростелеком» становится основным цифровым партнером крупнейших российских компаний и помогает бизнесу строить долгосрочные планы развития», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

В рамках подписанного соглашения «Ростелеком» и УАЗ планируют модернизировать устаревшие системы связи и внедрять системы управления и мониторинга внутризаводского транспорта.

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«Производство автомобиля сочетает в себе технологию и глубокие бизнес-процессы. Совместно с компанией «Ростелеком» мы намерены работать над развитием цифровых сервисов, направленных на повышение эффективности и безопасности производства, а также управление внутризаводской логистикой», — сказал генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин.

Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

  

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