Трехлетней Поле Зеровой из Северского района требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

У Поли в два месяца случился судорожный приступ. После обследования в детской краевой больнице в Краснодаре ей диагностировали «эпилепсию» и назначили лечение. Лекарство помогло купировать приступы, но девочка утратила эмоции, перестала двигаться, удерживать голову. В год Поле диагностировали детский церебральный паралич .

«Никакого лечения невролог не назначил, и я на свой страх и риск перестала давать противосудорожное лекарство. Постепенно Поля начала развиваться», — рассказала мама девочки Анна Зерова.



Чтобы поставить Полю на ноги, мама обратилась в институт медтехнологий в Москве. Русфонд помог оплатить лечение. У девочки окрепли мышцы. По квартире она ходит сама, появились новые звуки и слоги, интерес к развивающим игрушкам.



«У Поли детский церебральный паралич, атонически-астатическая форма, задержка психомоторного и речевого развития, симптоматическая эпилепсия в стадии ремиссии. Девочке требуется продолжить восстановительное лечение — нужно активизировать развитие речи, познавательной деятельности, улучшить поведение ребенка, концентрацию внимания и походку», — отметила невролог московского института медицинских технологий Ольга Рымарева.

Реабилитацию нужно продолжать, но маме Поли сложно самой собрать нужную сумму. На курсовое лечение требуется 240 763 рубля .



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