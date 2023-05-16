Трехлетней Поле Зеровой из Северского района требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Поли Зеровой, предоставлено Русфондом
    © Фото Поли Зеровой, предоставлено Русфондом

Русфонд начал сбор средств Поле Зеровой на курсовое лечение

У Поли в два месяца случился судорожный приступ. После обследования в детской краевой больнице в Краснодаре ей диагностировали «эпилепсию» и назначили лечение. Лекарство помогло купировать приступы, но девочка утратила эмоции, перестала двигаться, удерживать голову. В год Поле диагностировали детский церебральный паралич.

Семилетнему Милану из Калининского района нужны средства на слуховые аппараты:

«Никакого лечения невролог не назначил, и я на свой страх и риск перестала давать противосудорожное лекарство. Постепенно Поля начала развиваться», — рассказала мама девочки Анна Зерова.

Чтобы поставить Полю на ноги, мама обратилась в институт медтехнологий в Москве. Русфонд помог оплатить лечение. У девочки окрепли мышцы. По квартире она ходит сама, появились новые звуки и слоги, интерес к развивающим игрушкам.

«У Поли детский церебральный паралич, атонически-астатическая форма, задержка психомоторного и речевого развития, симптоматическая эпилепсия в стадии ремиссии. Девочке требуется продолжить восстановительное лечение — нужно активизировать развитие речи, познавательной деятельности, улучшить поведение ребенка, концентрацию внимания и походку», — отметила невролог московского института медицинских технологий Ольга Рымарева.  

Реабилитацию нужно продолжать, но маме Поли сложно самой собрать нужную сумму. На курсовое лечение требуется 240 763 рубля.

Как помочь Поле?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Поля Зерова);
  • отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Поли Зеровой);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Поли Зеровой;
  • отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Поля Зерова);
  • в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Благотворительность Дети с инвалидностью Русфонд Северский район

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