Искусственный интеллект для фермеров. Аналитики оценили работу «умных» технологий «Ростелекома» в сельском хозяйстве

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» проанализировала решения «Ростелекома» для цифровизации предприятий агропромышленного комплекса

В исследовании «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве» АНО «Цифровая экономика» изучила около 80 существующих отечественных решений, 20 из них вошли в итоговый отчет. «Ростелеком» представил реализованные кейсы в подотраслях «Животноводство» и «Растениеводство».

Результаты исследования показали, что технологии ИИ в российском сельском хозяйстве внедряют в основном крупные компании для:

  • мониторинга сельхозугодий и выращивания культур с помощью компьютерного зрения;
  • эффективного управления агробизнесом с помощью систем интеллектуальной поддержки принятия решений.

Аналитики пришли к выводу, что ИИ способен на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность растениеводства и на 5% нарастить количество собранной продукции.

«Технологии искусственного интеллекта позволяют оптимизировать рутинные, ресурсоемкие и высокозатратные процессы. Их применение дает максимально точную подстройку процессов и прогнозирование результатов на тех этапах производственного цикла, где натурные эксперименты могут быть слишком рискованными, дорогостоящими или грозят потерей времени, которое в сельском хозяйстве часто является ключевым параметром. Сегодня наш опыт показывает, что внедрение цифровых решений на базе ИИ способно снизить до трети затрат и существенно повысить выход готовой продукции», — отметил директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Денис Жуковский.

По данным исследования АНО «Цифровая экономика», 34% респондентов планируют внедрять технологии ИИ и только 16% ими уже пользовались. При этом больше половины собственников бизнеса в России не знают об внедренных ИИ-решениях и их эффектах. Среди основных барьеров внедрения ИИ в отрасли — низкая степень цифровизации агропредприятий и слабое понимание сценариев и эффектов от внедрения ИИ среди менеджмента, длительная окупаемость инвестиций, а также дефицит ИТ-специалистов, способных работать с отраслевой спецификой.

За последние несколько лет инструменты и методы искусственного интеллекта проделали путь от проверки гипотез в условиях пилотов до промышленного применения на реальном производстве. В частности, «Ростелеком» внедряет решения, которые способны решать такие задачи, как дешифровка и сравнение контуров пахотных земель, учет ресурсов и урожая, контролирование производственных процессов для управления растениеводческой фермой и идентификация поголовья скота.

Полная версия исследования 

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