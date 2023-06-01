Сочи оказался на последнем месте в рейтинге по доступности жилья, у Краснодара 29 строчка — эксперты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, сколько средних зарплат нужно для покупки однокомнатной квартиры в разных регионах страны

Эксперты проанализировали рынок и составили рейтинг городов по доступности жилья. Краснодар занял 29 место. Работник столицы Кубани должен получить 120 средних зарплат (50 252 руб. в мес.) для покупки однокомнатной квартиры за 6 млн руб. на первичном рынке.

Стали известны регионы России с самой недоступной ипотекой:

Среди южных городов в рейтинге по доступности однушки на первичном рынке Сочи оказался на последнем 31 месте. На курорте необходимо получить 196 окладов (50 252 руб. в мес.), чтобы приобрести такую квартиру за 10 млн руб. Ростов-на-Дону занял 27 строчку. Там для покупки однушки за 4,3 млн руб. нужно отработать 96 месяцев со средней зарплатой 44 767 руб. 

В среднем по России «однушка» на первичном рынке обходится в 78 месячных зарплат (6,5 лет работы) при стоимости квартиры в 5,1 млн руб. и усредненной зарплате в 65 338 руб. На вторичном — в 57 окладов (5 лет работы) при средней стоимости квартиры в 3,7 млн руб.

«Жилье в новостройках обычно стоит чуть дороже «вторички», но ситуация выравнивается за счет более выгодных ставок по ипотеке. Еще один аргумент в пользу приобретения квартиры на первичном рынке — возможность сделать это с небольшим первоначальным взносом. Сегодня сложился рынок покупателя, поэтому девелоперы готовы на многое, чтобы реализовать уже имеющиеся у них квадратные метры, и предлагают хорошие условия. На вторичном рынке жилья покупатели при торге также еще могут получить скидку в несколько процентов», — отметил  коммерческий директор сервиса Николай Попов.

На вторичном рынке по доступности однокомнатного жилья Краснодар занял 23 строчку. Для такой покупки за 3,9 млн руб. нужно получить 78 средних зарплат. В Сочи, чтобы приобрести объект за 8 млн руб., понадобится 159 окладов. Ростовская однушка на вторичном рынке (3,8 млн руб.) обойдется в 85 зарплат.

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодарский край занял 44 место среди регионов РФ в рейтинге по благосостоянию семей.

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Сочи оказался на последнем месте в рейтинге по доступности жилья, у Краснодара 29 строчка — эксперты
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