Пропавшего жителя Кропоткина Александра Полещука нашли живым. Мужчина находится в СК

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю
    © Кадр из видео пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю

Пропавшего Александра Полещука нашли живым у родственников в станице Казанской

Утром 31 мая стало известно, что предпринимателя из Кропоткина нашли живым. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЛизаАлерт».

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что мужчину нашли этой ночью у родственников в станице Казанской. Туда он приехал накануне. Также ведомство опубликовало видео с мужчиной. 

Полещук сказал следователям, что из дома уехал самостоятельно. Он отметил, что за время отсутствия в его отношении не совершалось противоправных действий. 

В СК продолжается доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверку примут процессуальное решение.

В СМИ появилась информация, что Полещук ушел из дома после ссоры с женой. Все это время мужчина выпивал и тратил деньги, которые брал в долг. Машину оставил в лесу, когда закончился бензин, а на звонки перестал отвечать, потому что разбил телефон.

Напомним, Александр Полещук пропал 10 мая. Сообщалось, что мужчина поехал по рабочим делам — должен был забрать деньги у покупателей. Последний раз его машину зафиксировали камеры в Песчанокопской Ростовской области. Через несколько дней его автомобиль обнаружили в лесополосе. 

Кавказский район Следственный комитет

Новости

Большегрузам на пять дней запретят проезд по Сочи
Комната чудес, дом удовольствий, утраченная тайна. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 1 июня
Пропавшего жителя Кропоткина Александра Полещука нашли живым. Мужчина находится в СК
Сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре
В Краснодарском крае сильный град побил автомобили и растения. Несколько районов снова затопило
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Сегодня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
Сегодня, 08:55
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
«Я никуда не уеду»
Вчера, 17:55
«Я никуда не уеду»
Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре

Реклама на сайте