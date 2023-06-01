Пропавшего жителя Кропоткина Александра Полещука нашли живым. Мужчина находится в СК

Утром 31 мая стало известно, что предпринимателя из Кропоткина нашли живым. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЛизаАлерт».

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что мужчину нашли этой ночью у родственников в станице Казанской. Туда он приехал накануне. Также ведомство опубликовало видео с мужчиной.

Полещук сказал следователям, что из дома уехал самостоятельно. Он отметил, что за время отсутствия в его отношении не совершалось противоправных действий.

В СК продолжается доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверку примут процессуальное решение.

В СМИ появилась информация, что Полещук ушел из дома после ссоры с женой. Все это время мужчина выпивал и тратил деньги, которые брал в долг. Машину оставил в лесу, когда закончился бензин, а на звонки перестал отвечать, потому что разбил телефон.

Напомним, Александр Полещук пропал 10 мая. Сообщалось, что мужчина поехал по рабочим делам — должен был забрать деньги у покупателей. Последний раз его машину зафиксировали камеры в Песчанокопской Ростовской области. Через несколько дней его автомобиль обнаружили в лесополосе.