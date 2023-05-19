Автомобиль пропавшего жителя Кропоткина нашли в Волгоградской области

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что в Волгоградской области нашли автомобиль пропавшего Александра Полещука. Машину обнаружили в лесополосе города Котельниково.

По данным Kub Mash, иномарка была закрыта снаружи, внутри ничего подозрительного не обнаружили.