Автомобиль пропавшего жителя Кропоткина нашли в Волгоградской области
Иномарку пропавшего Александра Полещука обнаружили в лесу Волгоградской области
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что в Волгоградской области нашли автомобиль пропавшего Александра Полещука. Машину обнаружили в лесополосе города Котельниково.
По данным Kub Mash, иномарка была закрыта снаружи, внутри ничего подозрительного не обнаружили.
Как писали Юга.ру, житель Кропоткина Александр Полещук пропал 10 мая. Мужчина поехал по рабочим делам. Он должен был забрать деньги у покупателей. Последний раз его машину зафиксировали камеры в Песчанокопской Ростовской области.
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