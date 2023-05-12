Жителя Кропоткина ищут уже двое суток. Он пропал в Ростовской области

Мужчина не выходит на связь с 10 мая

29-летний житель Кропоткина Александр Полещук пропал 10 мая. Мужчина ехал по рабочим делам — он должен был встретится с покупателями стройматериалов и забрать у них деньги, сообщил «Kub Mash».

Александр ехал на темно-зеленом Subaru Legacy. По пути в Белую Глину остановился на заправке «Лукойла». Оттуда он позвонил жене и сказал, что едет в село Песчанокопское Ростовской области.

Через два часа супруга перезвонила Александру, но звонки стали сбрасывать. Дозвониться до мужа она так и не смогла. На связь он больше не выходил. Последний раз его автомобиль зафиксировали камеры в Песчанокопской.

В день пропажи Александр Полещук был одет в зеленую олимпийку на молнии, белую футболку, черные штаны, черные кроссовки в сетку и черную кепку. Номер автомобиля Р982РТ193.

Мужчина ростом около 185 см, плотного телосложения. Волосы русые, глаза светло-голубые. Его поиском занимаются волонтеры «ЛизаАлерт». Связаться с организаторами можно по телефонам: 8 (926) 001-52-93 Юлия, 8 (920) 262 69 03 Елена, 8 (903) 452-87-79 Анастасия.

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