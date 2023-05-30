В Геленджике вместо карнавала покажут исторические представления

Так, на Лермонтовском бульваре можно будет узнать, каким был Геленджик в 19 веке. Площадка у причала № 93 будет посвящена «Золотому веку курорта», артисты покажут город в 60-70-е годы прошлого столетия.

Однако вместо традиционного карнавала там проведут серию тематических мероприятий под общим лозунгом «Геленджик — город добра». Будут работать фотозоны, интерактивные площадки на историческую тему, а вечером состоится световое шоу.

У Геленджикского историко-краеведческого музея жители и гости смогут узнать о 80-летии освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и вкладе города в победу. В сквере у Курзала культурный центр «Старый парк» покажет культурное и национальное разнообразие Геленджика. На Рыночной площади выступят народные коллективы.

Фестиваль аэродизайна «Море шаров» в этом году объединит сказочная тематика. Платформы в 16:00 проследуют от Дворца культуры до площадки историко-краеведческого музея. В ночь с 3 на 4 июня на набережной можно будет наблюдать световое шоу.

Напомним, в середине мая глава Геленджика отменил карнавал в честь открытия курортного сезона. Он считает, что сейчас не время для широких гуляний.