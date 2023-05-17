«Не до широких гуляний». Глава Геленджика отменил карнавал в честь открытия курортного сезона

Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

«Наша позиция однозначна — сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом, в этом году не будет», — написал градоначальник.

Напомним, что в прошлом году традиционное карнавальное шествие состоялось.

Первый карнавал прошел в Геленджике 12 июня 1939 года и был посвящен 20-летию декрета 1919 года «О лечебных местностях общегосударственного значения». Праздник прошел в городском саду возле стадиона, в нем приняли участие более 15 тыс. человек.

Во время Великой Отечественной войны и в шестидесятые годы карнавал не проводили. В 1976-м праздник возродили, а его организацию отдали в руки профессионалов. С тех пор красочная феерия в духе черноморского Рио-де-Жанейро из года в год собирает все больше участников и зрителей. По традиции устраивают открытие курортного сезона в первые выходные июня.

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