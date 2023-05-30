Клиенты Уралсиба получили 6% кэшбэка за успехи ФК «Краснодар»
Кешбэк по картам Уралсиба и «ФК «Краснодар» за апрель составил 6%.
Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре 2022 года. Кэшбэк начисляется на карту в бонусных рублях и зависит от результатов матчей. Он рассчитывается ежемесячно, как разница между забитыми и пропущенными голами. Если результаты игр были низкие, то кешбэк составит 1% до 3%, согласно условиям программы «Уралсиб Бонус».
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В апреле держатели карт получили максимальный кэшбэк 6% благодаря успехам «Краснодара» в Российской премьер-лиге.
Для участия в акции необходимо заказать карту ФК «Краснодар» в любом отделении банка в Краснодарском крае или онлайн до 30 июня включительно. Подробности можно найти на сайте.
Как сообщали ранее Юга.ру, банк Уралсиб в Краснодаре открыл офис «Прикубанский» по новому адресу.