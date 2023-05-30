Клиенты Уралсиба получили 6% кэшбэка за успехи ФК «Краснодар»

Кешбэк по картам Уралсиба и «ФК «Краснодар» за апрель составил 6%.

Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре 2022 года. Кэшбэк начисляется на карту в бонусных рублях и зависит от результатов матчей. Он рассчитывается ежемесячно, как разница между забитыми и пропущенными голами. Если результаты игр были низкие, то кешбэк составит 1% до 3%, согласно условиям программы «Уралсиб Бонус».

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