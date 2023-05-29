На реконструкцию Шапсугского водохранилища планируют потратить 1,4 млрд рублей

Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Адыгеи ищет подрядчика для реконструкции второй очереди Шапсугского водохранилища. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

На работы планируют потратить 1,4 млрд рублей. Компании могут подавать заявки до 13 июня. Подрядчику необходимо будет реконструировать водосборное сооружение, сделать земляную плотину с дренажным каналом и три защитные дамбы. Завершить работы планируют до 25 декабря 2025 года.

Ранее Юга.ру писали, что до 2025 года планируют расчистить краснодарское водохранилище. В 2020 году работы оценили в 3,8 млрд рублей. Специалисты говорили, что таким образом получится углубить чашу бассейна, снизить интенсивность её зарастания и улучшить качество воды.