«Ростелеком» и Кубанский медуниверситет создадут ситуационный центр

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  • Ректор КубГМУ Сергей Алексеенко и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала «Ростелекома» Дмитрий Сопинский © Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»
    Ректор КубГМУ Сергей Алексеенко и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала «Ростелекома» Дмитрий Сопинский © Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) заключили соглашение о сотрудничестве в создании ситуационного центра диспетчеризации инженерных систем образовательного учреждения

В документе подписи поставили ректор КубГМУ Сергей Алексеенко и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала «Ростелекома» Дмитрий Сопинский.

«Подписание соглашения о намерении стало логичным продолжением нашего длительного сотрудничества. Для нас очень важна разработка таких решений, потому что главные цели проекта по созданию ситуационного центра диспетчеризации для КубГМУ — повышение безопасности, оперативное реагирование, сокращение экономических потерь и предотвращение аварийных ситуаций, а также улучшение комфортной среды. Все эти направления для нашей компании являются приоритетными и мы накопили большой опыт по реализации аналогичных проектов любого масштаба, от локальных до региональных и федеральных, поэтому готовы задействовать все свою экспертизу и ресурсы», — отметил Дмитрий Сопинский, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Центр объединит управление и мониторинг всех систем жизнеобеспечения и безопасности вуза — водоснабжение, теплоснабжение, вентиляцию, канализирование, видеонаблюдение, электроснабжение, пожарно-охранные комплексы и управление доступом. Это поможет оперативно реагировать на инциденты и автоматизирует процессы управления. Ожидается, что с внедрением такого решения экономия эксплуатационных ресурсов составит 30%, при этом газа, электроэнергии и воды — в среднем 10%.

«Ростелеком» запустил в Краснодаре Центр управления и мониторинга сети:

«Мы рады, что сходимся с «Ростелекомом» в понимании стратегии развития технологий нашего университета. Наши знания, помноженные на практический опыт национального провайдера, обязательно принесут положительный результат. Мы рассчитываем на значительный экономический эффект от создания такого ситуационного центра и улучшение нашей внутренней среды», — подчеркнул ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко.

Все технологии, которые «Ростелеком» предлагает задействовать в проекте, имеют отечественное происхождение. Компания обеспечивает их безопасность и надежную работу в процессе эксплуатации.

Получить подробную информацию о проектах «Ростелекома», реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

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