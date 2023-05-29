В центре Белореченска установили памятный камень в честь ЕвроХим-БМУ

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

На центральной площади имени 50-летия Советской власти в Белореченске торжественно открыли памятный камень в честь градообразующего предприятия — ЕвроХим-БМУ

Церемония открытия прошла в преддверии Дня Химика при участии главы Белореченского района Сергея Сидоренко и представителей компании ЕвроХим.

Установка камня связана с активным участием предприятия в социально-культурной жизни региона. В 2022 году при поддержке ЕвроХима в городе завершили реконструкцию площади имени 50-летия Советской власти в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда».

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«На протяжении всех лет своей деятельности ЕвроХим-Белореченские Минудобрения являетсяодним из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края и оказывает значительное влияние на его социально-экономическое развитие. Предприятие реализует активную инвестиционную программу, направленную на модернизацию существующих и создание новых производств, некоторые из них — единственные в России. Помимо этого, осуществляет значительные инвестиции в преобразование городской инфраструктуры, поддержку приоритетных социальных направлений: образования и науки, спорта и здорового образа жизни, здравоохранения и культуры», — отметил в поздравительной речи председатель совета директоров ЕвроХима Игорь Нечаев.

  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

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Белореченский район ЕвроХим Памятники

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