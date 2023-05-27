В ФК «Краснодар» может перейти защитник «Вероны» Гюнтер
Летом в ФК «Краснодар может состояться трансфер Корая Гюнтера
Агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера сообщил, что летом футболист может перейти в ФК «Краснодар», сообщил «Спорт-Экспресс».
«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», — сказал Эрсин Акан.
Сейчас 28-летний футболист выступает на правах аренды за «Сампдорию». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
Ранее Юга.ру писали, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может покинуть клуб летом. Игроком интересуются в Германии и Италии. Игрока оценивают в 9 млн евро.
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