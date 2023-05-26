В Ростове-на-Дону мощный град, на дорогах пробки 9 баллов, повреждены автомобили
На юге России резко ухудшилась погода. Рассказываем, что происходит
В Ростове-на-Дону прошел град размером с перепелиное яйцо. Местные жители делятся в соцсетях кадрами непогоды.
На дорогах города вода и льдины. По данным «Яндекс.Карт», пробки в городе достигли 9 баллов.
По данным СМИ, в городе затопило несколько частных домов и подъезд многоэтажки.
«161.RU» сообщает, что град оставил вмятины на автомобилях ростовчан. Некоторые жители успели подготовиться к предстоящей буре и «укрыли» свои машины.
Напомним, что в Краснодарском крае 26 мая прошли сильные дожди.
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