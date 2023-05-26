В Ростове-на-Дону мощный град, на дорогах пробки 9 баллов, повреждены автомобили

Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот из телеграмм-канала «161.RU | Новости Ростова» https://t.me/news161ru/32664
    © Скриншот из телеграмм-канала «161.RU | Новости Ростова» https://t.me/news161ru/32664

На юге России резко ухудшилась погода. Рассказываем, что происходит

В Ростове-на-Дону прошел град размером с перепелиное яйцо. Местные жители делятся в соцсетях кадрами непогоды.

На дорогах города вода и льдины. По данным «Яндекс.Карт», пробки в городе достигли 9 баллов.

  • © скриншот сервиса Яндекс.Карты
    © скриншот сервиса Яндекс.Карты

По данным СМИ, в городе затопило несколько частных домов и подъезд многоэтажки.

«161.RU» сообщает, что град оставил вмятины на автомобилях ростовчан. Некоторые жители успели подготовиться к предстоящей буре и «укрыли» свои машины.

Напомним, что в Краснодарском крае 26 мая прошли сильные дожди.

Мурат Кумпилов Погода Ростов-на-Дону

Новости

В Краснодарском крае в выходные прогнозируют град и сильные дожди
В Адыгее затопило аул. Вода вошла во дворы частных домов
В Ростове-на-Дону мощный град, на дорогах пробки 9 баллов, повреждены автомобили
В Краснодаре из-за ремонта временно изменится движение трамваев
В многоэтажке на ул. Клинической в Краснодаре восстановили газоснабжение после взрыва. В квартиры вернулись не все жильцы
В Кропоткине автомобиль влетел в остановку. Одна женщина погибла

Лента новостей

Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре упали два беспилотника
Сегодня, 13:19
Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Краснодаре упали два беспилотника
Собрали последствия ЧП
В городах Краснодарского края сильные дожди
Сегодня, 12:25
В городах Краснодарского края сильные дожди
Показываем последствия непогоды
Жители Полтавской снова вышли на дорогу
Сегодня, 11:29
Жители Полтавской снова вышли на дорогу
Они требуют встречи с губернатором Краснодарского края

Реклама на сайте