В Ростове-на-Дону мощный град, на дорогах пробки 9 баллов, повреждены автомобили

На юге России резко ухудшилась погода. Рассказываем, что происходит

В Ростове-на-Дону прошел град размером с перепелиное яйцо. Местные жители делятся в соцсетях кадрами непогоды.

На дорогах города вода и льдины. По данным «Яндекс.Карт», пробки в городе достигли 9 баллов.

По данным СМИ, в городе затопило несколько частных домов и подъезд многоэтажки.

«161.RU» сообщает, что град оставил вмятины на автомобилях ростовчан. Некоторые жители успели подготовиться к предстоящей буре и «укрыли» свои машины.