В городах Краснодарского края сильные дожди. Показываем последствия непогоды

Жители Краснодара и Ейска публикуют в сети кадры затопленных улиц

26 мая в Краснодарском крае прошли сильные дожди, местами с градом. В сети появились видео жителей Краснодара и Ейска. На кадрах видны последствия ливней.



ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что из-за осадков произошло подтопление на дорогах Краснодара:

в пос. Индустриальном,

в пос. Лазурном,

на ул. Комсомольской,

на ул. Тихорецкой,

на ул. Октябрьской,

на ул. Тенистой,

на перекрестке Ивановской/ Кисляковской,

Сейчас там работают муниципальные службы. МЧС рекомендует в случае чрезвычайных ситуаций звонить: «01», «101», «112».