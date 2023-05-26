В городах Краснодарского края сильные дожди. Показываем последствия непогоды

Краснодарский край

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  • SIN_4068 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_4068 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Краснодара и Ейска публикуют в сети кадры затопленных улиц

26 мая в Краснодарском крае прошли сильные дожди, местами с градом. В сети появились видео жителей Краснодара и Ейска. На кадрах видны последствия ливней. 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что из-за осадков произошло подтопление на дорогах Краснодара:

  • в пос. Индустриальном,
  • в пос. Лазурном,
  • на ул. Комсомольской,
  • на ул. Тихорецкой,
  • на ул. Октябрьской,
  • на ул. Тенистой,
  • на перекрестке Ивановской/ Кисляковской,

Сейчас там работают муниципальные службы. МЧС рекомендует в случае чрезвычайных ситуаций звонить: «01», «101», «112».

 

Краснодарцы выкладывают видео с ул. Московской, которую в очередной раз затопило после дождя. При этом МЦУ публикует видео с камер с комментарием о «беспрепятственном движении транспорта в районе пересечения с ул. Гомельской». На кадрах видно, что вода стоит на проезжей части в сторону ул. Петра Метальникова. На «Яндекс.Карте» дорога по состоянию на 11:40 окрашена в бордовый цвет.

По данным ЦГМС, в Краснодарском крае 26 мая сохраняется штормовое предупреждение. Ожидаются подъемы уровня воды в реках с достижением опасных отметок.

В отдельных районах края прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха днем 22-27°С, в горах 18-23°С. На Черноморском побережье 20-25°С.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре в ночь на 25 мая выпал град.

Ейский район Краснодар МЧС Погода

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