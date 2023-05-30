В Краснодаре покажут спектакль «Песочные человечки» о мечтах и страхах

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В театре «Люди-игры» 3-4 июня покажут спектакль «Песочные человечки»

В основе лежит одноимённая пьеса Яны Добревой. Вместе со зрителями режиссёрка Анастасия Радул попытается понять, легко ли не жить чужими мечтами и страхами.

«Не взирая на то, что в этой пьесе всего четыре героини, а наших актрис пять, мы решили остановиться на ней, потому что образы действительно очень интересны, многогранны, глубоки и не так просты, как с первого взгляда может показаться», — объяснили в театре.

Начало показов в 18:00. «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость билетов 1000 рублей, их можно купить по ссылке.

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