В Краснодаре покажут спектакль «Песочные человечки» о мечтах и страхах

В основе лежит одноимённая пьеса Яны Добревой. Вместе со зрителями режиссёрка Анастасия Радул попытается понять, легко ли не жить чужими мечтами и страхами.

«Не взирая на то, что в этой пьесе всего четыре героини, а наших актрис пять, мы решили остановиться на ней, потому что образы действительно очень интересны, многогранны, глубоки и не так просты, как с первого взгляда может показаться», — объяснили в театре.

Начало показов в 18:00. «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость билетов 1000 рублей, их можно купить по ссылке.