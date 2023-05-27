Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Исчезнувшая»

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре 28 мая пройдёт показ и разбор психологического триллера «Исчезнувшая»

Ленту снял режиссёр Дэвид Финчер («Игра», «Бойцовский клуб», «Комната страха», «Зодиак», «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Фильм основан на одноимённом роман Гиллиан Флинн, которая сама переделала свою книгу в киносценарий. В главных ролях снялись Бен Аффлек и Розамунд Пайк.

Ник и Эми Данн отмечают пятую годовщину свадьбы. Вернувшись домой после утреннего отъезда, мужчина обнаруживает, что его супруга исчезла при обстоятельствах, похожих на похищение. Инцидент получает большую огласку в прессе.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 400 рублей. Купить можно на сайте.