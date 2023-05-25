Радоницу объявили выходным днем в Краснодарском крае, но не навсегда

Депутаты ЗСК на заседании 25 мая рассмотрели законопроект об объявлении Радоницы в Краснодарском крае выходным днем на ближайшие 50 лет. О принятии закона сообщает РБК.

«В связи с сохранением традиций духовной культуры законопроектом день поминовения усопших (Радоница) объявляется в Краснодарском крае нерабочим днем», — отметил депутат ЗСК Андрей Горбань.



По данным СМИ, сделать на Радоницу выходной предложил Кубанский митрополит Григорий.



«Мы в компетенцию церкви никаким образом не входим, а в полном объеме удовлетворяем предложением, которое поступило в ЗСК. Инициатива одобрена и поддержана губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым», — рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.



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