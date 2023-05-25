В Краснодаре потушили ночной пожар на улице Путевой

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео, предоставленного ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
    © Скриншот видео, предоставленного ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На улице Путевой в Краснодаре загорелся склад на площади 500 кв. м

Ночью 25 мая на улице Путевой произошло возгорание склада. По данным МЧС, к тушению пожара привлекли 81 человека и 26 единиц техники. Никто не пострадал.

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В 04:21 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. Через минуту на место отправились подразделения МЧС. В 04:31 они прибыли на Путевую и обнаружили пожар в здании на площади 200 кв. м.

К 04:59 площадь возгорания увеличилась до 500 кв. м. В 05:07 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 06:08 — последствия пожара.

Как сообщали ранее Юга.ру, в центре Краснодара отключили электричество. Причина — авария на подстанции «Южная».

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