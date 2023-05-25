В Краснодаре потушили ночной пожар на улице Путевой

В 04:21 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. Через минуту на место отправились подразделения МЧС. В 04:31 они прибыли на Путевую и обнаружили пожар в здании на площади 200 кв. м.



К 04:59 площадь возгорания увеличилась до 500 кв. м. В 05:07 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 06:08 — последствия пожара.