В Краснодаре потушили ночной пожар на улице Путевой
На улице Путевой в Краснодаре загорелся склад на площади 500 кв. м
Ночью 25 мая на улице Путевой произошло возгорание склада. По данным МЧС, к тушению пожара привлекли 81 человека и 26 единиц техники. Никто не пострадал.
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В 04:21 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. Через минуту на место отправились подразделения МЧС. В 04:31 они прибыли на Путевую и обнаружили пожар в здании на площади 200 кв. м.
К 04:59 площадь возгорания увеличилась до 500 кв. м. В 05:07 спасатели ликвидировали открытое горение, а в 06:08 — последствия пожара.
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