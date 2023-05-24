ЕвроХим представил удобрение фосфогипс на агропромышленной выставке

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © фото Марии Ефимкиной
    © фото Марии Ефимкиной

ЕвроХим показал аграриям мелиорант фосфогипс на выставке «Золотая Нива»

На агропромышленной выставке «Золотая Нива» ЕвроХим представил мелиорант фосфогипс. По данным компании, это удобрение широко применяется в Краснодарском крае.  

Мелиоранты — специфические удобрения, в состав которых входят вещества, улучшающие механические, физические и биологические свойства земли. С их помощью быстро повышается качество почвы.

Фосфогипс — это побочный продукт, образующийся при производстве удобрений. Он содержит до 92% гипса. Фосфогипс повышает влагу почвы в засушливый период, снижает плотность, насыщает кальцием, фосфором и серой, способствует устойчивости растений к солевому стрессу.

Читайте также:

Также на выставке ЕвроХим покажет всю линейку производимых удобрений. На стенде компании гости смогут получить консультацию по всем продуктам и услугам.

Выставка продлится до 26 мая в Усть-Лабинске. На ней продемонстрируют возможности сельхозтехники, селекционные достижения и новые разработки в растениеводстве и животноводстве. ЕвроХим участвует в выставке ежегодно.

Как сообщали ранее Юга.ру, ЕвроХим-БМУ автоматизировал систему управления железнодорожным движением.

Выставки ЕвроХим Промышленность Растениеводство Сельское хозяйство Экология

Новости

Суд обязал владельца снести четырехэтажную гостиницу на привокзальной площади Краснодара
Аналитики назвали восемь самых жарких мест в Краснодаре. Рассказываем, где лучше не гулять летом
В Славянском районе вынесли условный приговор виновнику ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка
«Предусмотреть наличие патриотического контента». Мэрия Сочи запретила ресторанам включать песни, дискредитирующие армию и СВО
Крымский мост закрыли на несколько часов из-за учений — Аксенов
Полиция Краснодара ищет пострадавших вкладчиков финансовой пирамиды «Дас Капитал». В отношении создателей возбудили уголовное дело

Лента новостей

История о живых, рассказанная мертвыми
Вчера, 17:30
История о живых, рассказанная мертвыми
Психолог прокомментировал состояние Русского кладбища в поселке под Краснодаром
В Лабинском районе река вышла из берегов, в Мостовском — град
Сегодня, 08:55
В Лабинском районе река вышла из берегов, в Мостовском — град
О последствиях непогоды на Кубани
Жилой район ВКБ Восточный
Сегодня, 10:10 Реклама
Жилой район ВКБ Восточный
Как выглядят и сколько стоят новые квартиры рядом с парком «Краснодар»?

Реклама на сайте