ЕвроХим представил удобрение фосфогипс на агропромышленной выставке

ЕвроХим показал аграриям мелиорант фосфогипс на выставке «Золотая Нива»

На агропромышленной выставке «Золотая Нива» ЕвроХим представил мелиорант фосфогипс. По данным компании, это удобрение широко применяется в Краснодарском крае.

Мелиоранты — специфические удобрения, в состав которых входят вещества, улучшающие механические, физические и биологические свойства земли. С их помощью быстро повышается качество почвы.



Фосфогипс — это побочный продукт, образующийся при производстве удобрений. Он содержит до 92% гипса. Фосфогипс повышает влагу почвы в засушливый период, снижает плотность, насыщает кальцием, фосфором и серой, способствует устойчивости растений к солевому стрессу.

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