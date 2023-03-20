ЕвроХим-БМУ автоматизировал систему управления железнодорожным движением

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  • © фото Марии Ефимкиной
    © фото Марии Ефимкиной

ЕвроХим-БМУ внедрил современную микропроцессорную систему управления железнодорожным движением

Система микропроцессорной централизации «МПЦ-И» обеспечивает бесперебойную и безопасную работу железнодорожных путей необщего пользования в условиях постоянного увеличения объёма грузоперевозок. За счет реализации проекта ЕвроХим-БМУ достигнет высокого уровня безопасности перевозок и увеличит перерабатывающую способность существующего путевого развития.

Автоматизация процесса перевозок железнодорожных вагонов также сократила уровень нагрузки на обслуживающий персонал и значительно увеличила организацию диспетчерского управления. 

На автоматизацию системы управления ЕвроХим выделил более 200 млн рублей. Программы данного типа соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», разрешены к внедрению и рекомендованы к тиражированию на сети дорог ОАО «РЖД».

Как писали Юга.ру, ЕвроХим модернизировал агрохимическую лабораторию в Белореченске.

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