«Предусмотреть наличие патриотического контента». Мэрия Сочи запретила ресторанам включать песни, дискредитирующие армию и СВО

Торговые точки, гостиницы и общественные пространства мэрия рекомендует украсить «в соответствии с положением о праздничном оформлении». Развлекательным заведениям, в частности караоке-клубам, нужно «принять меры, исключающие любые публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ и в целом государственной политики в сфере защиты интересов страны и ее граждан».

Сочи готовится к празднованию Дня города 27 мая и Дня России 12 июня. Чтобы торжества прошли без происшествий, местная администрация разработала «рекомендации по праздничному оформлению городской среды». Кроме того, создана рабочая группа из общественников и ветеранов. Они будут проверять, следует ли бизнес советам власти.

Также администрация курорта решила заранее позаботиться о праздничном репертуаре. Местные власти считают недопустимым использование «песен, символики и атрибутики, которая может расцениваться как враждебная и дискредитирующая цели и задачи государства в ходе СВО». Развлекательные программы рекомендуют строить на патриотическом контенте.

Мэрия Сочи просит предпринимателей рассмотреть возможность предоставления льгот для участников СВО. Их хотят оформить в общий перечень и довести до участников спецоперации и членов их семей.

Напомним, ранее власти Сочи заявили, что возьмут на себя оформление улиц и фасадов к праздникам, если у бизнеса нет на это средств. Такая реакция стала ответом на скандал в соцсетях. Депутат Госдумы Александр Хиншейтн пожаловался в Генпрокуратуру и губернатору Кубани на Красную Поляну. По его словам, администрация курорта якобы запретила отмечать в отелях День Победы и размещать праздничную символику.